Valse loeders

Lieve Yo,

Dat is nou wat je noemt een rattenstreek van Syl en Sa. Zat jij goed en wel hoog en droog in Istanboel de schijnwerpers op jouw wulpse verschijning scherp te stellen, had je net je eerste ten hemel schreiende wereldschokkende drama aan ’t grote publiek vrijgegeven (je kon jouw Turkse privéchauffeur niet aan z’n verstand peuteren dat je een onsje carpaccio wilde halen en toen moest je potdorie uit pure armoede met de door prikkelende pumps gedragen benenwagen helemaal honderd meter naar de supermarkt), kwamen die ex van Raf en die ex van Ka (inmiddels gepromoveerd tot liefje van Raf) met hun onverbeterlijke aandachttrekkerij. Probeer dáár nog maar eens overheen te komen, als toonaangevende voetbalvrouw. Houden die twee egoïstische loeders dan helemaal geen rekening met de verslaving van een publiciteitsjunk als jij? En ’t scenario zag er nog wel zo gelikt uit. Compleet team van Beau Monde op de stoep voor een fotoshoot en een diepte-interview, haartjes in de krul, lipjes getuit en de mond vol gedenkwaardige tranentrekkende citaten van het soort “Ik moest binnen zeven uur verhuizen”… Komt die mediagolf van Syl en Sa uit Hamburg als een koude douche over je heen.

Kun je wel buitengewoon poezelig blijven oreren dat Wes álles voor je is en dat je hem overal naartoe zal volgen, maar jij weet als geen ander: dat alles valt volledig in het niet bij het sidderende driehoeksgeneuzel van Syl, Sa en Raf. Zelfs “Soms snak ik er naar om zelf de was te doen” uit jouw mond, hoe onbeschrijfelijk mooi ook in al z’n lachwekkendheid, verwatert volledig bij al dat gedoe in Duitsland. Ik wilde je troost schenken. Dat ik (je zult ’t niet geloven) de tijd nog heb meegemaakt dat geen sterveling geïnteresseerd was in buiten de pot piesende koopzieke voetbalvrouwen in de rol van marketingballonnetjes. Dat destijds voetballers drie buitenechtelijke vriendinnetjes tegelijk konden afwerken zonder dat er ook maar iemand de behoefte voelde om daar een stukje over te tikken… Ik was net van plan om daarmee jouw verdriet een tikkeltje te relativeren, maar toen kwam Syl vanuit Parijs met een genadeloze klap op jouw neus: zij en haar nieuwe vriendje (met evenveel miljoenen op de bank als stoppels op z’n kin) wilden met rust worden gelaten! Mevrouwtje Publiciteitsgeil zocht de anonimiteit! Au! Alsof een linkse directe van Badr Hari op jouw bevallige kaakje landde. Ja, Badr Hari, de vrijer van Estelle. Maar dat is weer een heel ander verhaal.