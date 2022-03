’Een van beruchtste sluipschutter ter wereld’ is aangekomen in Oekraïne om te vechten

Wali is woensdag de grens van Oekraïne overgestoken, waar hij het gaat opnemen tegen het leger van Poetin. De 40-jarige Canadees heeft een aanzienlijke staat van dienst.

Wali werd twee keer ingezet in Afghanistan als sluipschutter bij de Canadese strijdkrachten tussen 2009 en 2011. Ook reisde de Canadees in 2015 naar Irak om de Islamitische Staat te bestrijden. Naar verluidt heeft zijn collega in 2017 een terrorist van maar liefst 3,5 kilometer afstand neergeschoten. Een wereldrecord.

Vorige week werkte Wali nog als computerprogrammeur in Canada. Ⓒ CBC News

Alarm

De Oekraïense president Volodimir Zelenski deed zaterdag een oproep aan alle internationale strijdkrachten om zich aan te sluiten bij de Oekraïense strijders. Wali werd afgelopen vrijdag benaderd door een vriend die betrokken is bij de humanitaire corridors in de Donbas-regio.

De sluipschutter hoefde niet lang over zijn antwoord na te denken: hij moest en zou gaan. Tegen La Presse beschreef hij die roeping als ’een brandweerman die een alarm hoort rinkelen’.

Het leven van de Canadees is in één klap behoorlijk veranderd. Vorige week werkte Wali nog als computerprogrammeur in Canada, nu pakt hij antitankraketten uit een pakhuis, meldt CBC News. Hij laat zijn vrouw en zoon achter in Canada. Door zijn zoon voelt hij zich genoodzaakt om te helpen: „Als ik de beelden uit Oekraïne zie, dan zie ik mijn zoon die gevaar is.”

Bijna 20.000 mensen uit 52 landen hebben zich aangemeld als vrijwilligers voor het Oekraïense vreemdelingenlegioen, meldde de minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba, afgelopen zondag. Volgens Koeleba gaat het om zowel veteranen als om mensen zonder militaire ervaring. Hij wilde niet zeggen uit welke landen de vrijwilligers komen en ook niet hoeveel van hen er al in Oekraïne zijn. Maar de Canadese Wali is daar in ieder geval een van.