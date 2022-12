Pandajong Ouwehand blijkt na twee jaar geen jongen maar een meisje

„Het is heel erg moeilijk te zien”, zei de verzorgster. „En we waren er zo van overtuigd dat het een mannetje moet zijn, dat het nooit in ons is opgekomen om daaraan te twijfelen.”

Het jong Fan Xing en moeder Wu Wen en vader Xing Ya zijn door China uitgeleend aan Ouwehands Dierenpark. Xing Ya en Wu Wen kwamen in 2017 naar Nederland en blijven 15 jaar in Rhenen. Jongen die zij krijgen mogen maximaal vier jaar in de Rhenense dierentuin blijven en moeten daarna terug naar het fokcentrum in China. Reuzenpanda’s komen in het wild alleen in China voor. Het fokprogramma is succesvol, want de diersoort geldt niet meer als bedreigd, maar is nog wel kwetsbaar.

In het vierde levensjaar zijn panda’s geslachtsrijp. Fan Xing gaat in China meedoen aan een voortplantingsprogramma.

Fan Xing is in januari bij zijn moeder weggehaald. Het park hoopte dat moeder Wu Wen opnieuw drachtig zou worden als haar jong bij haar weg zou zijn. Vrouwtjepanda’s zijn maar een tot drie dagen per jaar vruchtbaar. Pas bij een geboorte staat vast of een paring succesvol is geweest.