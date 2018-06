Brand zet C&A op scherp

Philip Chamberlain, directeur duurzaamheid van het oorspronkelijk Nederlandse familiebedrijf, reisde afgelopen week naar de brandhaard. C&A werd gekapitteld omdat een rapport melding maakte van onveilige situaties in de bewuste fabriek. In juni zou Tazreen, dat ook werkt voor Wal-Mart en Disney, niet door een inspectie zijn gekomen. Chamberlain zegt nooit op de hoogte te zijn geweest van het rapport van BSCI, een club van inspecteurs waarbij onder andere V&D is aangesloten. „Dat rapport was niet openbaar”, zegt de C&A-functionaris.

„Onze eigen controle gaf geen enkele aanleiding om niet bij Tazreen met de productie te starten. Daarnaast had Tazreen ons laten zien dat ze kwaliteit konden leveren.”

C&A maakt gebruik van een eigen instantie, Socam, die de fabrieken inspecteert voordat een order wordt geplaatst.

Inspecteurs

Een BSCI-functionaris liet zich afgelopen week in buitenlandse media ontvallen dat de inspecteurs die onder andere voor C&A werken, hebben moeten zien dat de zaak niet in orde was. „Zij werken hetzelfde als wij”, zo liet Christian von Mitzlaff weten. Of met de bewuste inspectieclub wordt gebroken, zei Chamberlain niet.

Chamberlain zegt op korte termijn al te willen schakelen. Overmorgen zit hij aan tafel met de Nederlandse minister Ploumen. Twee dagen later reist hij door naar de terugkerende bijeenkomst van de branche in Londen (ETI) om daar met collega bedrijven te spreken over de brand.

