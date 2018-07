Oranjeproducten: 10 miljoen extra omzet

Ruim 1,4 miljoen huishoudens (bijna 1 op de 5) kochten die week een of meer producten uit de Oranje-selectie. Ouderen en jongeren kochten de meeste Oranjespullen, terwijl gezinnen wat achter bleven. Vooral in de Randstad en het midden van het land gingen veel Oranjeproducten over de toonbank.

Het populairst waren het Mona Kroningstoetje, Campina Willem van Oranjevla, Alex-pepermunt, Buys Koningszoenen en Page 24-rollen oranje wc-papier.

Ook tompouces vielen in de smaak. Afgelopen week heeft ruim 11 procent van de huishoudens dit gebak gekocht. Dat is liefst 600 procent meer dan een gemiddelde week, aldus Gfk.

Wat de supermarkten nog over hebben van het Oranje-assortiment, gaat veelal in de aanbieding. „Wat er over is, proberen ze nog te verkopen, maar heel veel is dat niet”, schetst het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) het algemene beeld.

Zo doet Albert Heijn alle Oranjeproducten weg voor de halve prijs, zei een woordvoerster. Ook de Koningswup deelt de supermarkt nog uit aan klanten die ze willen hebben en zolang de voorraad strekt. Het oranje hebbedingetje met kroontje krijgen klanten bij een besteding vanaf 15 euro.

Winkeliers kunnen een deel van hun handel nog opslaan als het gaat om tijdloze producten. „Die kunnen ze dan volgend jaar bij Koningsdag weer verkopen”, aldus een woordvoerster van Detailhandel Nederland. Andere Oranjespullen gaan ook bij de winkeliers in de uitverkoop.