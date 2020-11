Amerikaanse Justitie laat vermeende verkiezingsfraude onderzoeken

In een brief met instructies aan de aanklagers heeft Barr het over „substantiële beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en het tellen.” In de brief roept Barr de federale aanklagers echter ook op om niet achter al te „onrealistische of vergezochte” beweringen aan te gaan.

Sinds de verkiezingen hebben president Trump en sommige Republikeinen herhaaldelijk beweerd dat de Democraten fraude hebben gepleegd, zonder daar nog harde bewijzen voor te leveren. Trump heeft aangekondigd dat hij de verkiezingsuitslag langs de juridische weg wil aanvechten.

Ontslag

Richard Pilger, de ambtenaar die bij het ministerie van Justitie de leiding heeft over het onderzoeken van eventuele misdaden omtrent de verkiezingen, besloot enkele uren na de bekendmaking van Barr uit protest op te stappen, meldt The New York Times op basis van een e-mail van Pilger aan zijn collega’s. „Nu ik bekend ben met het nieuwe beleid en de gevolgen ervan, moet ik helaas ontslag nemen als directeur van de afdeling verkiezingsmisdaden.”

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie gaf daarop geen commentaar.

