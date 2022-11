CBS: geen groter risico op toezicht kind door toeslagenaffaire

Het onderzoek is uitgevoerd onder zo’n 4100 huishoudens die van 2012 tot en met 2018 zijn benadeeld, en van wie de dossiers zijn behandeld door de Belastingdienst. De groep ouders die slachtoffer was van de toeslagenaffaire had weliswaar ook een grotere kans om in aanraking te komen met de kinderbescherming, maar dat was ook al zo voordat zij gedupeerd raakten. Het verschil werd na de dupering niet groter, en blijkt vooral te maken te hebben met kenmerken waarop gezinnen van gedupeerden verschillen van niet-gedupeerde gezinnen.

Het statistiekbureau legde de twee groepen, gedupeerd en niet-gedupeerd, daarom naast elkaar. In beide groepen zijn de achtergrondkenmerken, zoals inkomen, gezinssamenstelling en herkomst, gelijk getrokken. In de drie jaren nadat ze benadeeld zijn, kreeg in totaal zo’n 4 procent van beide groepen te maken met een kinderbeschermingsmaatregel. Het al dan niet gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire heeft volgens deze uitkomsten dus geen effect gehad op dit percentage. Dat sluit niet uit dat er mogelijk individuele gedupeerden zijn die als gevolg van de toeslagenaffaire wel zo erg in de problemen zijn gekomen dat er kinderbeschermingsmaatregelen ingezet werden.

Eerder maakte het CBS bekend dat de toeslagenaffaire tussen 2012 en 2018 vooral huishoudens met een migratieachtergrond, eenoudergezinnen en gezinnen met een laag inkomen heeft getroffen. In de toeslagenaffaire werden tienduizenden ouders vanaf 2005 ten onrechte verdacht van fraude met kinderopvangtoeslag. Zij kwamen in financiële problemen omdat zij veel geld moesten terugbetalen aan de Belastingdienst.

Zes van de 206 uithuisgeplaatste toeslagenkinderen weer thuis

Zes van de 206 uithuisgeplaatste kinderen van ouders van de toeslagenaffaire wonen weer thuis, na hulp van een speciaal ondersteuningsteam. Bij acht kinderen is het contact met de ouders weer hersteld dankzij de hulp van dit team. Dat schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Het team is in april landelijk van start gegaan, om ouders en kinderen te helpen hun zaak in kaart te brengen en vervolgstappen te bepalen.

Sinds de start van het team hebben 237 ouders en acht kinderen zich bij het team aangemeld. Het is nu betrokken bij 206 uithuisgeplaatste kinderen en ondersteunt 170 mensen. Volgens Weerwind is er genoeg capaciteit om alle aanmeldingen van ouders en kinderen op te pakken. „In vrijwel alle gevallen lukt het om binnen enkele dagen contact op te nemen met de ouder om het traject te starten”, schrijft de minister. De ouders vragen de medewerkers van het ondersteuningsteam met erkenning, persoonlijk herstel en gezinsherstel, schrijft Weerwind.