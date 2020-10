Kuipers: ’We zitten nog steeds niet op de juiste afslag’

Volg de presentaties van Kuipers en Van Dissel hieronder via de tweets van parlementair verslaggever Niels Rigter.

„We moeten de komende tijd echt een afvlakking zien. Anders krijgen we nog grotere problemen”, zei Kuipers. Voor een aanscherping van de maatregelen pleit hij niet. „We zeilen al scherp aan de wind.”

Ook RIVM-directeur laat zien dat invoering van strengere maatregelen niet zorgt voor een lagere belasting van de zorg. We zou je met meer beperkingen, zoals het sluiten van scholen, ervoor kunnen zorgen dat we de piek eerder te boven komen.

Het lijkt erop dat de maatregelen van 13 oktober effect sorteren, zo was de boodschap van premier Rutte en zorgminister De Jonge dinsdagavond. Ondanks dat de cijfers nog te onzeker zijn om het beleid erop aan te passen, verlengde het kabinet dinsdagavond de maatregelen ’zeker tot in december’.

In de ziekenhuizen is van een afvlakking immers nog geen sprake, zegt Kuipers. De piek van het aantal coronapatiënten is nog niet bereikt. „We zitten nog steeds niet op de juiste afslag.” Zelfs in het gunstigste geval duurt het het tot in het nieuwe jaar voordat de druk op de ziekenhuizen is afgenomen.

Waar het aantal besmettingen dit voorjaar razendsnel steeg, gaat dat nu volgens Kuipers een stuk langzamer. Maar ook de omslag als gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft genomen, laat nu langer op zich wachten.

Dinsdag lagen er 1829 coronapatiënten in het ziekenhuis en 529 op de intensive care. In de ziekenhuizen is de tendens nog steeds stijgend. In het slechtste geval moet ruim driekwart van de reguliere zorg in november worden stopgezet on coronapatiënten te kunnen verplegen in de ziekenhuizen.