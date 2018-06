NS: 90 procent treinen Koninginnedag op tijd

De zegsman van de NS kon woensdag bekendmaken dat 9 op de 10 treinen op de feestdag op tijd vertrokken of aankwamen op de bestemming met een marge van 5 minuten. „Dat is een hele goede score, zeker in het licht van de enorme aantallen mensen die we hebben vervoerd. Tijdens de piek brachten we 40.000 mensen per uur Amsterdam in”, aldus de zegsman.

De NS blikt tevreden terug op de laatste Koninginnedag. „Het is alleszins goed verlopen. De toestroom van mensen liep gestadig en ook de terugweg verliep vlotjes. Om 01.00 uur waren de stations zo goed als leeg. We schatten in dat driekwart van de mensen Amsterdam toen hadden verlaten. De treinen hebben tot 4.00 uur gereden om iedereen terug te brengen.”

De NS meldde dinsdag al al dat circa 239.000 mensen met de trein naar de hoofdstad zijn vervoerd. Woensdag begon de NS weer met de gewone dienstregeling.