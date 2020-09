Lampegat blaast opening carnavalsseizoen af

Het vieren van Elluf Elluf in Lampegat, zoals Eindhoven in carnavalstijd heet, zou mogelijk risico’s op de volksgezondheid opleveren, aldus de federatie. „Naleving van de maatregelen en de adviezen vergroot bovendien de kans op een mooi carnavalsfeest in 2021! Laten we daar met z’n allen een kaarsje voor branden”, laat de federatie in een verklaring weten.

De beslissing 11 november zonder aftrap van het carnaval te laten voorbijgaan volgt op het annuleren van prinsenwisselingen door Lampegatse verenigingen, aldus de federatie. Als gevolg daarvan wordt ook de zogenoemde Klets!-avond een jaar uitgesteld. Dat is een druk bezochte bijeenkomst waar zogenoemde tonpraters met maffe typetjes en bizarre verhalen absurde grappen maken.

In Limburg en Brabant wordt carnaval traditioneel op 11 november (de 11de van de 11de) geopend. In Limburg wordt de provinciale aftrap dit jaar voor het eerst in Roermond gehouden. Of die doorgaat is nog niet duidelijk. Eerder was de Limburgse 11de van de 11de altijd op het Vrijthof in Maastricht, maar de gemeente Maastricht wilde er vanaf.