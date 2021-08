LIVE | In twaalf regio's gaat het risiconiveau omlaag

14.55 - In twaalf regio's gaat het risiconiveau omlaag

Doordat het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames daalt, kunnen de risiconiveaus voor het coronavirus in twaalf regio's omlaag.

De overheid heeft de status van de 25 veiligheidsregio's woensdag weer vastgesteld. Groningen en Gooi en Vechtstreek gaan in één klap twee stappen naar beneden. Ze stonden allebei sinds 13 juli op het hoogste niveau, zeer ernstig, maar hebben vanaf woensdag de status zorgelijk.

Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost staan ook niet meer op het hoogste risiconiveau. Zij zakken van zeer ernstig naar ernstig.

Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland Noord gaan van ernstig naar zorgelijk.

Limburg-Noord is de enige regio waar de situatie verslechtert. De streek stond op ernstig, maar vanaf woensdag is de situatie er zeer ernstig.

10.41 - Gewonden bij rellen tegen coronaregels in Litouwen

In Litouwen zijn rellen uitgebroken vanwege plannen om strengere regels in te voeren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er raakten volgens lokale media zeker tien agenten gewond in hoofdstad Vilnius. De politie verrichtte 26 arrestaties.

De overheid van het noordoostelijke EU-land wil dat mensen vanaf medio september een coronapas gaan gebruiken om toegang te krijgen tot sommige openbare locaties, zoals bepaalde winkels en het openbaar vervoer. Met zo’n pas kunnen mensen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of genezen van het coronavirus.

Niet alle Litouwers zitten te wachten op dergelijke beperkingen. Zo’n 5000 demonstranten waren dinsdag naar het parlement gekomen om hun ongenoegen duidelijk te maken. De politie greep in toen de menigte de uitgangen het parlement begon te blokkeren. Daarop escaleerde de situatie. Omroep LRT bericht dat mensen met flessen begonnen te gooien, waarna de politie traangas afvuurde. Er zou ook een ambulance zijn bekogeld met stenen.

03.31 - Meer regio’s doen stapje terug naar risiconiveau ’zorgelijk’

Het aantal coronagevallen daalt verder en het aantal ziekenhuisopnames begint ook te dalen, en dat is terug te zien op de kaart van risiconiveaus in Nederland. De overheid stelt die woensdag weer vast voor de 25 veiligheidsregio’s. Waarschijnlijk kunnen meerdere regio’s het hoogste niveau verlaten en zakken een paar streken naar het een na laagste niveau.

Nederland heeft vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. De hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag.

Momenteel staan veertien regio’s op zeer ernstig, negen op ernstig en twee op zorgelijk. Het laagste niveau, waakzaam, geldt sinds 13 juli nergens meer. Op de nieuwe kaart van woensdag staan vermoedelijk tien regio’s op zeer ernstig, zeven tot negen op ernstig en zes tot acht op zorgelijk.

Drenthe en Zeeland zijn de twee regio’s die nu al op zorgelijk staan. Zij krijgen woensdag vermoedelijk gezelschap van Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland Noord, waar de situatie nu nog ernstig is. Daar zouden de regio’s Gooi en Vechtstreek en Brabant-Zuidoost bij kunnen komen. Zij hebben nu nog de status ’zeer ernstig’, maar het aantal ziekenhuisopnames is zo sterk gedaald dat ze inmiddels op de grens tussen zorgelijk en ernstig zitten.

De regio’s Groningen, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Hollands Midden gaan waarschijnlijk van zeer ernstig naar ernstig. Gelderland-Zuid en Limburg-Noord gaan waarschijnlijk juist de andere kant op, doordat het aantal ziekenhuisopnames er stijgt. Zij hebben nu het risiconiveau ernstig, maar dit wordt vermoedelijk zeer ernstig.

Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Flevoland, Twente, Zuid-Limburg, Kennemerland en Zuid-Holland Zuid blijven waarschijnlijk op zeer ernstig staan.

03.31 - Viruswaarheid-voorman in rechtszaal tegenover Belgische viroloog

Viruswaarheid-voorman Willem Engel zet zijn polemiek met de Belgische viroloog Marc Van Ranst woensdag voort voor de rechter. De Nederlander staat in een Mechelse rechtszaal tegenover Van Ranst, met wie hij al menig twitterruzie uitvocht.

Engel beschuldigt de Belg van laster en „eerroof” (smaad), omdat die hem extreemrechts en een virusontkenner zou hebben genoemd. De zeer zichtbare en uitgesproken Van Ranst, uitgegroeid tot een van de gezichten van de Belgische strijd tegen de coronapandemie, spreekt dat tegen. Bovendien kan Engel er zelf ook wat van, voert hij aan. Engel zou Van Ranst op zijn beurt hebben uitgemaakt voor communist, extremist en schorriemorrie.

De Nederlandse dansleraar en activist en de Belgische hoogleraar namen het al vaak tegen elkaar op op Twitter. Het liep onder meer hoog op toen Engel Van Ranst, die ondergedoken zat omdat een Belgische militair het op hem gemunt zou hebben, aanwreef dat hij dat deels aan zichzelf te wijten had. Van Ranst noemde Engel daarop „een mafkees” van „de wappiekermis” en zei pas naar hem te luisteren als er „een salsapandemie” zou uitbreken. Die tweets werden na een inzamelingsactie van medestanders van Van Ranst afgedrukt op duizenden bushokjes.

De twee treffen elkaar om 12.00 uur voor de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen. Engel wordt bijgestaan door zijn Belgische geestverwant en advocaat Michael Verstraeten. Van Ranst voert zijn eigen verdediging.

01.08 - Scholen in Texas en Florida negeren verbod op verplicht mondkapje

Scholen in Florida en Texas verzetten zich tegen het verbod van hun Republikeinse gouverneurs om mondkapjes voor kinderen en leraren verplicht te stellen, nu het aantal coronabesmettingen vooral in conservatieve gebieden met lage vaccinatiepercentages toeneemt.

Zo maakten scholen in de gemeente Broward in Florida dinsdag bekend dat ze een bevel zullen negeren van de Republikeinse gouverneur Rick DeSantis, dat de mondkapjesplicht in die staat verbiedt. Maandag gaven scholen in Dallas, Texas, al aan zich niets aan te trekken van het verbod op de mondkapjesplicht van de gouverneur van Texas, Greg Abbott.

De rebellie van de scholen in Florida en Texas is een reactie op de vele nieuwe coronagevallen die hun staten overspoelen. Schoolhoofden en leraren proberen scholieren te beschermen, ook omdat velen van hen jonger dan twaalf jaar zijn en zich derhalve (nog) niet kunnen laten vaccineren.

Per hoofd van de bevolking hebben Florida, Louisiana en Arkansas momenteel het hoogste aantal nieuwe gevallen en ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten. Texas loopt niet ver achter. In Florida wordt bijna een op de drie ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt.

Desondanks heeft gouverneur DeSantis onlangs gedreigd salarissen in te houden van schoolfunctionarissen die zijn verbod op verplichte mondkapjes schenden. Die dreiging leidde tot een reactie van president Joe Biden. Via zijn woordvoerder gaf hij dinsdag aan dat hij overweegt schoolmedewerkers die hun salaris verliezen terug te betalen als DeSantis zijn dreigement doorzet.

