LIVE | Inspectie: zorgen om zorgpersoneel dat op vakantie is geweest

19.42- Inspectie: zorgen om zorgpersoneel dat op vakantie is geweest

Zorgorganisaties maken zich zorgen over personeel dat aan het eind van de vakantie terugkeert en mogelijk besmet is met corona. Die constatering doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die nauw in contact staat met de branche over de gevolgen van de coronacrisis.

Volgens de inspectie is het nog onbekend hoe de organisaties met de terugkerende medewerkers moeten omgaan. „Een bedrijfsarts is verplicht een risico-inventarisatie te maken en mag medewerkers vragen of ze gevaccineerd zijn. Zo kan een bedrijfsarts een belangrijke rol spelen bij de risico-inschatting en het adviseren van de juiste maatregelen”, aldus de inspectie.

IGJ ziet verder dat het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen iets toeneemt. Het gaat om een lichte toename onder zowel cliënten als zorgverleners. Hoe ziek mensen worden verschilt volgens de inspectie, maar het aantal overlijdens als gevolg van het virus „lijkt vooralsnog beperkt.”

17.58 - Goede hoop op doorgaan introductieweken voor studenten

De verwachting is dat de introductieweken voor studenten in Nederland doorgaan, ongeacht de uitkomst van de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge vrijdag. Dit laat een aantal organisaties desgevraagd weten. In Wageningen is het eerste deel van de introductieweek woensdag al begonnen.

De organisatoren van de introductieweken staan veelal in contact met de gemeenten, die vergunningen verlenen voor de activiteiten. Nog niet overal zijn deze verleend, maar de organisaties verwachten wel dat dit gaat gebeuren. Bij verschillende introductieweken wordt deels met het programma Testen voor Toegang gewerkt. Ook wordt de anderhalvemetermaatregel gehanteerd en moeten deelnemers doorgaans tijdslots boeken.

De Annual Introduction Days in Wageningen zijn al bezig. Het programma is dit jaar opgesplitst in twee delen om deelnemers te spreiden over de locaties. „Een enorme logistieke operatie”, aldus een woordvoerder.

Bij de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is er „goede hoop” dat de introductieweek kan doorgaan. „We hebben goed contact met de gemeente en de geluiden zijn erg positief”, aldus een woordvoerder. De UIT heeft een digitaal programma waar zo’n 1500 studenten aan deelnemen. Voor het fysieke programma verwacht de organisatie 2000 gegadigden. Er stond ook een festival gepland waar zou worden gewerkt met Testen voor Toegang, maar dat gaat niet door.

De deelnemers van de OWee, de introductieweek voor de aankomende eerstejaarsstudenten van de TU Delft, Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool, werden afgelopen dinsdag getrakteerd op een digitaal programma. Zondag begint het fysieke programma in Delft. In delen van het avondprogramma wordt gewerkt met Testen voor Toegang, maar voor mensen die daar niet aan willen meedoen is er een alternatief programma, laat een woordvoerder weten.

In Groningen verwacht de organisatie van de KEI-week ruim vijfduizend deelnemers, die allemaal twee zelftesten krijgen. De organisatie laat weten dat de maatregelen die zij treffen in de introductieweek zijn afgestemd met de gemeente.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) stelde begin augustus nog dat de introductieweken de dupe zijn van het „zwabberbeleid” en inschattingsfouten van het kabinet. Dit was nadat bekend was geworden dat bepaalde evenementen onder strikte voorwaarden weer door mochten gaan. Volgens de LSVb maken deze voorwaarden veel activiteiten van de introductieweken moeilijk of zelfs onmogelijk te organiseren.

17.32 - Vaccinatieregistratie RIVM na maanden nagenoeg op orde

Nog slechts een paar procent van de coronavaccinaties die bij huisartsen en zorginstellingen zijn gezet, is niet opgenomen in het centrale register van het RIVM, blijkt uit navraag van het ANP. In april uitte het Outbreak Management Team (OMT) zorgen over het achterblijven van de prikregistraties, maar enkele maanden later lijkt het probleem dan toch opgelost.

Een volledig register is volgens het OMT belangrijk voor de evaluatie van het vaccinatieprogramma. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu spoorde huisartsen in speciale belrondes aan om de gezette prikken in te voeren in het landelijke register. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zei daarop dat het invoeren van de vaccinaties „gewoon goed” ging en dat er mogelijk na het aanvinken van de juiste vakjes iets misging. De partijen werkten samen aan een oplossing en afgelopen maanden werd het percentage prikken dat nog niet geregistreerd was steeds kleiner.

Volgens een woordvoerder van het RIVM is het niet duidelijk of de „paar procent” die nog niet in het register staat, te wijten is aan de laatste paar huisartsen die de vaccinaties niet goed doorgeven. Het kan namelijk ook dat de gevaccineerden zelf geen toestemming hebben gegeven voor het delen van de gegevens met het instituut.

16.58 - Internationaal onderzoek of drie medicijnen tegen corona helpen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) begint een grote internationale proef met drie medicijnen om te zien of die de toestand verbeteren van opgenomen coronapatiënten. Artesunaat, imatinib en infliximab zullen worden getest op patiënten in meer dan zeshonderd ziekenhuizen in 52 landen.

Het vinden van effectievere en toegankelijkere therapieën voor Covid-19-patiënten blijft een cruciale behoefte, aldus WHO-baas Tedros. Artesunaat is een behandeling voor ernstige malaria. Imatinib is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor bepaalde vormen van kanker en infliximab een behandeling voor aandoeningen van het immuunsysteem zoals de ziekte van Crohn en reuma.

De medicijnen zijn door hun fabrikanten beschikbaar gesteld voor het onderzoek en worden naar de betrokken ziekenhuizen verscheept. „We hebben al veel hulpmiddelen om Covid-19 te voorkomen, te testen en te behandelen. Maar we hebben meer nodig”, zei Tedros op een persconferentie. De WHO onderzocht eerder al andere bestaande geneesmiddelen voor een coronabehandeling, maar die bleken echter geen of weinig effect te hebben.

14.55 - In twaalf regio’s gaat het risiconiveau omlaag

Doordat het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames daalt, kunnen de risiconiveaus voor het coronavirus in twaalf regio’s omlaag.

De overheid heeft de status van de 25 veiligheidsregio’s woensdag weer vastgesteld. Groningen en Gooi en Vechtstreek gaan in één klap twee stappen naar beneden. Ze stonden allebei sinds 13 juli op het hoogste niveau, zeer ernstig, maar hebben vanaf woensdag de status zorgelijk.

Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost staan ook niet meer op het hoogste risiconiveau. Zij zakken van zeer ernstig naar ernstig.

Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland Noord gaan van ernstig naar zorgelijk.

Limburg-Noord is de enige regio waar de situatie verslechtert. De streek stond op ernstig, maar vanaf woensdag is de situatie er zeer ernstig.

10.41 - Gewonden bij rellen tegen coronaregels in Litouwen

In Litouwen zijn rellen uitgebroken vanwege plannen om strengere regels in te voeren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er raakten volgens lokale media zeker tien agenten gewond in hoofdstad Vilnius. De politie verrichtte 26 arrestaties.

De overheid van het noordoostelijke EU-land wil dat mensen vanaf medio september een coronapas gaan gebruiken om toegang te krijgen tot sommige openbare locaties, zoals bepaalde winkels en het openbaar vervoer. Met zo’n pas kunnen mensen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of genezen van het coronavirus.

Niet alle Litouwers zitten te wachten op dergelijke beperkingen. Zo’n 5000 demonstranten waren dinsdag naar het parlement gekomen om hun ongenoegen duidelijk te maken. De politie greep in toen de menigte de uitgangen het parlement begon te blokkeren. Daarop escaleerde de situatie. Omroep LRT bericht dat mensen met flessen begonnen te gooien, waarna de politie traangas afvuurde. Er zou ook een ambulance zijn bekogeld met stenen.

03.31 - Meer regio’s doen stapje terug naar risiconiveau ’zorgelijk’

Het aantal coronagevallen daalt verder en het aantal ziekenhuisopnames begint ook te dalen, en dat is terug te zien op de kaart van risiconiveaus in Nederland. De overheid stelt die woensdag weer vast voor de 25 veiligheidsregio’s. Waarschijnlijk kunnen meerdere regio’s het hoogste niveau verlaten en zakken een paar streken naar het een na laagste niveau.

Nederland heeft vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. De hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag.

Momenteel staan veertien regio’s op zeer ernstig, negen op ernstig en twee op zorgelijk. Het laagste niveau, waakzaam, geldt sinds 13 juli nergens meer. Op de nieuwe kaart van woensdag staan vermoedelijk tien regio’s op zeer ernstig, zeven tot negen op ernstig en zes tot acht op zorgelijk.

Drenthe en Zeeland zijn de twee regio’s die nu al op zorgelijk staan. Zij krijgen woensdag vermoedelijk gezelschap van Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland Noord, waar de situatie nu nog ernstig is. Daar zouden de regio’s Gooi en Vechtstreek en Brabant-Zuidoost bij kunnen komen. Zij hebben nu nog de status ’zeer ernstig’, maar het aantal ziekenhuisopnames is zo sterk gedaald dat ze inmiddels op de grens tussen zorgelijk en ernstig zitten.

De regio’s Groningen, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Hollands Midden gaan waarschijnlijk van zeer ernstig naar ernstig. Gelderland-Zuid en Limburg-Noord gaan waarschijnlijk juist de andere kant op, doordat het aantal ziekenhuisopnames er stijgt. Zij hebben nu het risiconiveau ernstig, maar dit wordt vermoedelijk zeer ernstig.

Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Flevoland, Twente, Zuid-Limburg, Kennemerland en Zuid-Holland Zuid blijven waarschijnlijk op zeer ernstig staan.

03.31 - Viruswaarheid-voorman in rechtszaal tegenover Belgische viroloog

Viruswaarheid-voorman Willem Engel zet zijn polemiek met de Belgische viroloog Marc Van Ranst woensdag voort voor de rechter. De Nederlander staat in een Mechelse rechtszaal tegenover Van Ranst, met wie hij al menig twitterruzie uitvocht.

Engel beschuldigt de Belg van laster en „eerroof” (smaad), omdat die hem extreemrechts en een virusontkenner zou hebben genoemd. De zeer zichtbare en uitgesproken Van Ranst, uitgegroeid tot een van de gezichten van de Belgische strijd tegen de coronapandemie, spreekt dat tegen. Bovendien kan Engel er zelf ook wat van, voert hij aan. Engel zou Van Ranst op zijn beurt hebben uitgemaakt voor communist, extremist en schorriemorrie.

De Nederlandse dansleraar en activist en de Belgische hoogleraar namen het al vaak tegen elkaar op op Twitter. Het liep onder meer hoog op toen Engel Van Ranst, die ondergedoken zat omdat een Belgische militair het op hem gemunt zou hebben, aanwreef dat hij dat deels aan zichzelf te wijten had. Van Ranst noemde Engel daarop „een mafkees” van „de wappiekermis” en zei pas naar hem te luisteren als er „een salsapandemie” zou uitbreken. Die tweets werden na een inzamelingsactie van medestanders van Van Ranst afgedrukt op duizenden bushokjes.

De twee treffen elkaar om 12.00 uur voor de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen. Engel wordt bijgestaan door zijn Belgische geestverwant en advocaat Michael Verstraeten. Van Ranst voert zijn eigen verdediging.

01.08 - Scholen in Texas en Florida negeren verbod op verplicht mondkapje

Scholen in Florida en Texas verzetten zich tegen het verbod van hun Republikeinse gouverneurs om mondkapjes voor kinderen en leraren verplicht te stellen, nu het aantal coronabesmettingen vooral in conservatieve gebieden met lage vaccinatiepercentages toeneemt.

Zo maakten scholen in de gemeente Broward in Florida dinsdag bekend dat ze een bevel zullen negeren van de Republikeinse gouverneur Rick DeSantis, dat de mondkapjesplicht in die staat verbiedt. Maandag gaven scholen in Dallas, Texas, al aan zich niets aan te trekken van het verbod op de mondkapjesplicht van de gouverneur van Texas, Greg Abbott.

De rebellie van de scholen in Florida en Texas is een reactie op de vele nieuwe coronagevallen die hun staten overspoelen. Schoolhoofden en leraren proberen scholieren te beschermen, ook omdat velen van hen jonger dan twaalf jaar zijn en zich derhalve (nog) niet kunnen laten vaccineren.

Per hoofd van de bevolking hebben Florida, Louisiana en Arkansas momenteel het hoogste aantal nieuwe gevallen en ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten. Texas loopt niet ver achter. In Florida wordt bijna een op de drie ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt.

Desondanks heeft gouverneur DeSantis onlangs gedreigd salarissen in te houden van schoolfunctionarissen die zijn verbod op verplichte mondkapjes schenden. Die dreiging leidde tot een reactie van president Joe Biden. Via zijn woordvoerder gaf hij dinsdag aan dat hij overweegt schoolmedewerkers die hun salaris verliezen terug te betalen als DeSantis zijn dreigement doorzet.

Welkom in het coronablog van woensdag 11 augustus. Lees hieronder de blog van gisteren.