Tien jaar cel voor doodsteken echtgenote Den Bosch

Ter plaatse vond de politie het lichaam van de vrouw in de woning in Den Bosch. Haar keel was doorgesneden en zij had bijna vijftig andere steek- en snijwonden. „Gruwelijk en nietsontziend”, zo kenschetste de rechtbank het misdrijf. Het paar had drie kinderen.

Volgens de man ontstond de ruzie nadat zijn vrouw op de bewuste dag had geweigerd een ontbijt voor hem te maken. De vrouw zou hem hebben geslagen in zijn nek, op een plek waaraan hij eerder was geopereerd. De man is daarop naar eigen zeggen naar zijn schuur gelopen, heeft een vleesmes uit een doos gehaald en heeft vervolgens in de keuken op zijn vrouw ingestoken. Hij zou in de ban van gevoelens van vernedering en boosheid hebben verkeerd.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte zich op zijn daad kunnen bezinnen in de tijd dat hij heen en weer naar de schuur liep en is er sprake geweest van voorbedachte raad en dus moord. Het OM had zestien jaar geëist. De rechtbank vindt niet moord maar doodslag bewezen en is daarom tot een lagere straf gekomen. Ook heeft de rechter er rekening mee gehouden dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was. Volgens deskundigen leed hij onder meer aan een depressieve stoornis.