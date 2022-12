Premium Het beste van De Telegraaf

Justitie in Duitsland noemt klimaatactivisten van Letzte Generation ’criminele bende’

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Een actievoerder van ’Letzte Generation’ die zich aan een Berlijnse straat heeft vastgelijmd. Ⓒ Foto ANP/HH

BERLIJN - Over invallen bij klimaatactivisten in Duitsland is ophef ontstaan. De groep ’Letzte Generation’ (laatste generatie, red.) wordt door Justitie als ’criminele bende’ beschouwd. Ze brachten het verkeer bij onze oosterburen de laatste weken veelvuldig tot stilstand en de energievoorziening in gevaar.