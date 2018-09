Een derde voedsel vrijmarkt niet in orde

In 114 gevallen was er sprake van een overtreding. In 90 daarvan kwamen de verkopers ervan af met een waarschuwing, 24 verkopers moesten een boete betalen. „Op het moment dat we iemand een boete aanzeggen, is het ook zodanig mis dat er direct sprake is van een gevaar voor de gezondheid. Dat zijn heel serieuze gevallen met mogelijke risico's”, zei een woordvoerder. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebrekkige hygiëne of om vlees dat bij veel te hoge temperaturen is bewaard, zoals kipkluifjes en shoarmavlees. Maar ook met bami bleek in de nodige gevallen wat mis. De boetes kunnen oplopen tot in de honderden euro's afhankelijk van de omvang van de partij, legde de woordvoerder uit.

De controles van de NVWA richtten zich vooral op de niet-professionele 'koks'. Ze vonden plaats in het hele land in plaatsen met grote braderieën, waaronder de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.

Volgens de woordvoerder was het niet de bedoeling om het feestje van mensen te verpesten. „Soms is het onwetendheid. We geven dan wat praktische tips en geven wat hulp.” Dat gold niet in de gevallen waar de regels fors waren overtreden. Daar werd het voedsel onklaar gemaakt of zagen de inspecteurs erop toe dat het eten werd weggegooid. In Amsterdam ging het om circa 20 kilo voedsel, alleen al in Rotterdam-Zuid bleek 100 kilo eten niet aan de wettelijke regels te voldoen.