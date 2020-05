Forse toename meldingen via Meld Misdaad Anoniem

„Het wordt simpelweg niet geaccepteerd dat enkelen daar lak aan hebben”, zegt Marc Janssen van de tiplijn Meld Misdaad Anoniem tegen EenVandaag. Sinds de verscherpte maatregelen zien zij een sterke stijging van het aantal meldingen. Waar normaal gesproken zo’n 1400 meldingen per maand de norm zijn, werd in april 2426 keer getipt. 616 meldingen daarvan waren ’corona-gerelateerd’.

Pokertoernooi en sportscholen

„Denk hierbij aan een café dat een pokertoernooi organiseert of gasten via de achterzijde toelaat, sportscholen die open zijn, contactberoepen die klanten blijven ontvangen of geplande schijt-aan-corona-feestjes”, licht Janssen toe. Meldingen over rondhangende jongeren of borrelende buren worden doorgestuurd naar de gemeente en worden niet behandeld bij Meld Misdaad Anoniem.