Feest in het land komt langzaam op gang

In veel plaatsen in het land bleef het dinsdagochtend rustig. In Groningen was het zelfs „uitgestorven” volgens horecabazen op de Grote Markt. „Heel Groningen zit thuis voor de televisie om de abdicatie te zien”, denken zij. Ook in Roermond, Utrecht en Apeldoorn zochten veel mensen een televisietoestel op om maar niks van de troonsafstand te missen. Voor het megascherm in het Oranjepark in Apeldoorn zat dinsdagochtend maar een enkeling.

De vrijmarkten in Roermond en Utrecht zijn wel vroeg volgestroomd. Op 22 plekken in Utrecht staan kraampjes. Het is daar „gezellig en gemoedelijk”. Utrecht heeft een app voor de smartphone laten maken waarop mensen kunnen zien hoe druk het overal is. Amsterdam had zo'n druktemeter ook in de speciale '30APPril' zitten, maar heeft die dinsdagochtend verwijderd omdat het telefoonnetwerk te zwaar belast raakte.

Volgens de NS is grote drukte in de treinen richting Amsterdam uitgebleven. De spoorvervoerder staat op volle sterkte klaar om dinsdagavond iedereen weer naar huis te brengen.