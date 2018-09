Alexander geboren na balkonscène

"Feestelijke Kroningsdag in ziekenhuis Ede: baby Alexander geboren om 11.05 uur #ede #kroningsdag", is te lezen op het twitteraccount van het Ziekenhuis Ede.

Of de kersverse ouders hun kind echt naar de Koning vernoemd hebben, of dat ze deze naam sowieso in gedachten hadden, is niet bekend. Het komt echter wel heel mooi uit, Alexander geboren op de dag dat Willem-Alexander Koning werd.