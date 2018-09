naam: Josine Droogendijk leeftijd: 22 beroep: Royaltyjournaliste relatie: getrouwd kinderen: Nee favoriete website: www.modekoninginmaxima.nl Wat vind je een typisch vrouwelijke eigenschap? 5 minuten voor je de deur uit moet nog stressen om je kapsel, kleding, make up, en o ja: de sleutels.

Na 3 maanden voorbereidingen is het eindelijk zover! De dag waar ik zo naar uitgekeken heb is sneller dichterbij gekomen dan gedacht. En dus moet ik op het laatste moment nog even alle catwalkfoto’s bekijken van Jan Taminiau, Natan, Valentino en Benito Fernandez, de vier grote kanshebbers. Ook de laatste contacten met ontwerpers, de research voor Radio 1 en de voorbereiding voor mijn artikelen voor Vorsten Royale zijn afgestreept van mijn to do-lijstje, zodat ik uiteindelijk goed ben voorbereid op vandaag.

En dat die dag eindelijk daar is, heb ik geweten! Al een week lang heb ik zenuwen, ben ik misselijk en kan ik moeilijker slapen. Zal alles goed gaan 30 april? Wat draagt Máxima? Zal ik me niet verspreken als ik 30 april voor Radio 1 commentaar moet leveren? Zal er geen aanslag komen op deze belangrijke dag? Met name het laatste hield mij wel bezig de afgelopen dagen. Hoewel ik zelf veilig in de studio zit op de Dam in Amsterdam, heb ik ook veel vriendinnen en kennissen die op de Dam zelf gaan staan om de nieuwe koning toe te juichen. Er hoeft maar een gek te zijn….

Maar gelukkig heb ik ook met heel veel plezier uitgekeken naar deze dag. Wat ga ik genieten van deze dag vol nieuwe outfits van Máxima, haar dochters, prinses Beatrix en de overige royals. Genoeg schrijfvoer voor de komende weken! Ook naar de sieraden ben ik erg benieuwd, want met hun sieraden vertellen Máxima en Beatrix vaak iets over hun gevoelens. Alles, van diadeem tot jurk tot schoen, neem ik vandaag minutieus onder de loep, zodat iedereen weet dat Máxima niet alleen koningin, maar ook modekoningin is!