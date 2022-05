Politie houdt verwarde man in Zeewolde aan na dreigementen

Alle ruim dertig appartementen van een complex aan de Cumulus werden uit voorzorg ontruimd. De man had in die omgeving bedreigingen geuit, waarna de politie zei dat er sprake was van "mogelijk ontploffingsgevaar". De omgeving werd afgezet en veel hulpdiensten gingen ter plekke. Bewoners werden overgebracht naar een opvanglocatie.

De politie onderzoekt of de woningen veilig zijn om in terug te keren. Als dat zo is, worden bewoners hierover geïnformeerd. Dan wordt ook een aangebrachte afzetting opgeheven.