Amsterdam UMC: veelbelovende antistoffen corona

Dit is maandag gepubliceerd in Science, meldt onderzoeksleider dr. Marit van Gils. Wereldwijd lopen tientallen onderzoeken om te kijken welke gevonden antistoffen het bloed van genezen patiënten kunnen helpen om de Covid-infectie te bedwingen.

Er waren al antistoffen geïsoleerd van coronavirussen in het verleden, zoals het sars-coronavirus in 2003. „Deze nieuwe antistoffen zijn honderd keer sterker dan de antistoffen die er lagen”, zegt Van Gils. Het voordeel daarvan is dat je er minder van nodig hebt vanwege de kracht.

Volgens Van Gils is het zeker werkbaar om het bloed van genezen patiënten te gebruiken. „Dat gebeurt al, maar kan beter. Wij hebben alle Covid-antistoffen uit het bloed in het lab getest en daaruit de meest krachtige varianten geïsoleerd. Dat kan tegenwoordig relatief snel met nieuwe labtechnieken.” De volgende stap is om deze krachtige antistoffen op grote schaal te gaan produceren.

Nog lange weg te gaan

Voordat de antistof-cocktail op grote schaal kan worden geproduceerd, moet op proefdieren worden aangetoond dat het veilig is. Als dat lukt, moeten ze worden getest op proefpersonen.

Van Gils hoopt dat het testen in proefpersonen begin volgend jaar kan beginnen. Daarnaast wil de onderzoeker nog verder gaan: men wil het bloed van tachtig genezen Covidpatiënten onder de loep nemen op zoek naar mogelijk nóg krachtigere antistoffen. In de verre toekomst zou dit kunnen leiden tot een combinatie van antistoffen die kan voorkomen dat patiënten besmet raken met Covid, als een kortwerkend vaccin. De aanname daarbij is dat dit ook werkzaam zou kunnen zijn tegen andere coronavirussen.