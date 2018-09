Centrum Den Haag stampvol op Koninginnenach

Zo is er voor Paleis Noordeinde een jazz- en soulpodium en op een podium op het Spuiplein de band Kensington, die 2 weken geleden de 3FM Award voor beste live act in de wacht sleepte. Elders in de stad treden schoolbandjes en bluesartiesten op. De Grote Markt werd door de politie afgesloten omdat het te druk werd voor het podium dat daar is opgesteld. „Puur een veiligheidsmaatregel”, aldus een woordvoerder. „Het publiek werd via lichtkranten naar andere podia geleid.”

Om half negen was op het Spuiplein de afscheidstoespraak van koningin Beatrix te horen voor het publiek.

De nieuwe naam van het evenement is Life I Live Festival, genoemd naar een grote hit van de legendarische Haagse popgroep Q65. De nog levende leden van de band lopen langs de podia in het centrum maar treden zelf niet op. Ze lieten eerder al weten trots te zijn dat het muziekfestijn de naam een van hun hits uit de jaren 60 draagt.

De organisatie verwacht dat het aantal bezoekers de 200.000 van vorig jaar overtreft. Rond half elf schatte een woordvoerder het aantal feestgangers op zo'n 175.000. Koninginnenach 2013 duurt tot 's nachts een uur.