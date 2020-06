Vrijdag benauwd en 33 graden, kans op onweer stijgt

Of we kunnen spreken van een regionale hittegolf zal afhangen van hoe snel de hitte in het weekend verdwijnt. Zaterdag wordt het in het zuiden en zuidoosten nog 25 tot 27 graden en zondag is het in het hele land 18 tot 21 graden.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer.

Sinds dinsdag liggen de maxima op veel plaatsen op 25 graden of meer. Omdat het in De Bilt woensdag geen 30 graden werd, maar ‘slechts’ 29,4 graden komt het sowieso niet tot een officiële, landelijke hittegolf. Het wordt daar geen drie keer 30 graden meer deze week.

Onweer

Vrijdagmiddag en -avond is in het zuidwesten en zuiden kans op een onweersbui en in het weekend neemt de kans op buien verder toe. Tijdelijk kan het hard regenen, maar veel wateroverlast wordt niet verwacht. Daarvoor staat iets te veel wind en blijven de buien niet lang genoeg hangen.