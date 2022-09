Premium Het beste van De Telegraaf

Kroonprins bestijgt op 73-jarige leeftijd troon Uitgesproken Charles tegenpool van moeder

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AFP

Londen - Hij heeft er lang op moeten wachten, langer dan enige Britse kroonprins in de geschiedenis, maar nu zal Charles dan toch gaan doen waarvoor hij in de wieg is gelegd: met het overlijden van zijn moeder Elizabeth is hij automatisch de koning van Engeland.