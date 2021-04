Gevangenen belden door programmeerfout met nabestaanden en sekslijnen

De kwestie kwam op 9 maart aan het licht en de fout in de software van de telefoons is toen meteen hersteld, meldt DJI. Gevangenen mogen niet bellen met onder meer bezorgdiensten, slachtoffers, nabestaanden, doorkiesnummers van ambtenaren, contacten in het criminele circuit of sekslijnen. Deze nummers staan op een zware lijst en zijn normaal gesproken geblokkeerd.

De nummers waren toch beschikbaar tussen vorig jaar 23 september en 9 maart van dit jaar. In totaal is 175 maal gebeld naar een telefoonnummer dat geblokkeerd had moeten zijn.

DJI zegt niets over de nummers die zijn gebeld. Ook is niet duidelijk vanuit welke gevangenissen verboden telefoontjes zijn gepleegd. Eerder werden door programmeerfouten in het telefoonsysteem in de gevangenissen per abuis vertrouwelijke gesprekken tussen gedetineerden en advocaten opgenomen.