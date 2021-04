’Gevangenen konden maandenlang verboden nummers bellen’

Gevangenen mogen per week ten minste een telefoontje plegen. Alle gesprekken worden opgenomen en op een zwarte lijst staan nummers van mensen of bedrijven die om uiteenlopende redenen niet mogen worden gebeld, meldt L1. Het gaat bijvoorbeeld om bezorgdiensten, slachtoffers, nabestaanden, doorkiesnummers van ambtenaren, contacten in het criminele circuit of erotische nummers.

Gevangeniskoepel Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft aan L1 bevestigd dat op 9 maart is ontdekt dat er toch naar de verboden nummers is gebeld. De oorzaak is een programmeerfout van de leverancier van de gevangenistelefoons. Die fout sloop er op 23 september 2020 in en sindsdien is 175 keer gebruik gemaakt van die situatie.