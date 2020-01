Amsterdamse die verhuurde via Airbnb hoeft 6000 euro boete niet te betalen

Amsterdam mag boetes blijven opleggen aan inwoners die zonder vergunning hun huis verhuren aan toeristen, maar moet daarvoor wel aanvullende regels maken. Ⓒ Ronald Bakker

DEN HAAG - Een vrouw in Amsterdam die door de gemeente was beboet voor het verhuren van haar huis via Airbnb zonder dat ze dit vooraf had gemeld, hoeft de boete van 6000 euro niet te betalen. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State. De vrouw had haar huis in 2018 vijf dagen verhuurd aan Amerikaanse toeristen. Ze had de boete eerder al voorgelegd aan de rechtbank, maar had daar ongelijk gekregen.