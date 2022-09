School niet vervolgd voor discrimineren homoseksuele leerlingen

Volgens de rechters zijn er „voldoende aanwijzingen” dat de school met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel zich schuldig heeft gemaakt aan „overtreding van discriminatiebepalingen.” Dat gebeurde tussen 2016 en 2017. Het beleid van de school is vervolgens echter aangepast en nieuwe incidenten hebben zich niet voorgedaan, aldus het hof.

De Onderwijsinspectie kwam eerder dit jaar ook al tot de conclusie dat de tekortkomingen waren hersteld. De beleidsnotitie over seksualiteit die als discriminerend is bestempeld, is niet meer van kracht. Daarom had het Openbaar Ministerie besloten niet tot vervolging van bestuursleden of medewerkers over te gaan. Twee oud-leerlingen waren het hier niet mee eens.

Het OM stelde eerder dat de school „een onveilige plek” was voor lhbti-leerlingen. Zo werd in 2016 een leerling gedwongen uit de kast te komen, met de ouders erbij.

Een van de klaagsters in de zaak werd destijds gedwongen aanwezig te blijven bij een gesprek op de school waar tegen haar wil ook haar ouders bij waren. Het hof ziet weliswaar aanwijzingen dat sprake was van dwang. maar vindt vervolging daarvoor „nu niet meer op zijn plaats.” In 2019 betaalde de school haar al een schadevergoeding. Ook door de „gerezen negatieve publiciteit” kregen medewerkers van de school al „het nodige over zich heen.”

