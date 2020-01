Klanten KPN getroffen door storing: ruim 4000 meldingen

De webcareservice van het bedrijf zegt op Twitter dat er vrijdagmiddag inderdaad een grootschalige storing voor telefonie is ontstaan. „Er zijn veel klanten die hierdoor getroffen zijn, dus we zijn met de hoogste prioriteit bezig om dit op te lossen. Excuses voor het ongemak!” twittert het account @KPNwebcare.

Een woordvoerster van KPN kan niet zeggen wat er precies aan de hand is en of het een storing betreft die zowel vast als mobiel bellen raakt. Ook is nog onduidelijk in welke gebieden de storing is. KPN heeft de zaak „in onderzoek.”