ANTWOORD:

Vroeger verwees je naar het beroep dat achter de huisdeur werd uitgeoefend (zoals bakker), naar een gevelsteen of versiering aan het huis (Huis met de Hoofden) of naar een markant gebouw (tegenover de kerk). Huisnummering werd ingevoerd in de Franse tijd, rond 1800, om de bevolking in kaart te brengen.

Eerst werden de huizen buurtgewijs genummerd: wijk A, nummer 32. Dit bleek te ingewikkeld en men ging per straat nummeren. In de negentiende eeuw werden huizen telkens hernummerd omdat er nieuwe panden bijkwamen, maar ook omdat het systeem veranderde. De overheid besloot uiteindelijk de woningen aan de rechterkant van de straat oplopend een even nummer te geven en aan de andere kant een oneven nummer.

Wist je dat...:

Het eau de cologne-merk 4711 zijn naam dankt aan het huisnummer van het Keulse bedrijf?

Pas in 2008 de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) werd aangenomen? Die bepaalt dat er in heel Nederland met dezelfde regels wordt gewerkt.

