'Slecht imago elektrische auto onterecht'

Momenteel is bijna 60 procent van de ritjes met een elektrische auto korter dan 10 kilometer en is 90 procent minder dan 50 kilometer. Met één opgeladen accu is dat prima te doen: daar kan gemiddeld 170 kilometer mee gereden worden.

Slechte imago onterecht

Het slechte imago van de elektrische is daarom onterecht, vinden de organisaties. Een woordvoerder van Milieu Centraal: „Automobilisten kunnen dus zonder veel problemen overstappen naar een elektrische auto. Bovendien kunnen ze dat combineren met een deelauto of een huurauto voor incidentele lange ritten.”