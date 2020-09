Man (29) aangehouden met 20.000 euro in zwembroek

De man was op weg naar Spanje. Bij de security bleek dat hij 400 briefjes van 50 euro in zijn zwembroek verstopt had, die hij droeg onder zijn onderbroek.

„Omdat de man wisselende verklaringen aflegde aan de Marechaussee hoe hij aan het geld was gekomen rees het vermoeden dat het geld mogelijk afkomstig was van criminele activiteiten”, zo laat de Koninklijke Marechaussee weten op Facebook. De man is aangehouden voor witwassen, het geld is in beslag genomen.