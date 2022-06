China zet stap uit lockdown: Disneyland na drie maanden voorzichtig weer open

Buitenland

Iconisch restaurant Hong Kong bij verplaatsen in Zuid-Chinese Zee gezonken

Een icoon op het water uit Hong Kong is zondag in de Zuid-Chinese Zee gezonken. Het Jumbo Floating Restaurant dreef 46 jaar lang in de haven van Hong Kong, maar werd weggesleept naar een onbekende plek in China. De tocht zou het schip, dat bekend is uit films, fataal worden.