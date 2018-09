Doden en vermisten na Griekse scheepsbotsing

De bemanning voer op het inmiddels gezonken vrachtschip de Pirireis, afkomstig van de Cook Eilanden, toen het in botsing kwam met de ConSouth. Dat schip vaart onder vlag van het Midden-Amerikaanse eilandstaatje Antigua en Barbuda.

De twee lichamen van de Pirireis-bemanningslieden werden geborgen door de ConSouth. Dat schip liep zelf weinig schade op en de 16-koppige bemanning is veilig, aldus de kustwacht.

Van de Pirireis konden 7 zeelieden gered worden. Voor de reddingsactie zijn een helikopter, een vliegtuig en meerdere speedboten van de kustwacht ingezet. Ook een vijf passerende schepen hebben hun hulp aangeboden.

De Pirireis vervoerde mest en was onderweg van Algerije naar Oekraïne, de ConSouth had geen lading bij zich. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. „Het weer was goed, de zee was kalm”, zei de burgemeester van de nabijgelegen kustplaats Pylos. Het incident gebeurde zo'n 75 zeemijlen uit de buurt van het zuidwest-Griekse eilandje Sapienza.