Schrappen Audi R8 e-tron geen invloed op BMW i8

Particuliere sector

"De ontwikkeling van de i8 begon al in 2007 en Audi was toen ook al bezig met een elektrische R8. Dat Audi de auto niet in productie neemt en het nu beschrijft als een technologisch statement, heeft geen invloed op ons. Wij geloven in de BMW i8. Er is wel degelijk een goede markt voor een dergelijke sportwagen. Het grote verschil tussen de R8 en i8 is dat de Audi volledig elektrisch is. Wij ontwikkelen een plug-in hybride. Een totaal andere auto dus. Dat er interesse in de i8 bestaat weten we omdat al diverse mensen een order hebben geplaatst. Met name vanuit de particuliere sector is er belangstelling voor de i8. Bedrijfsmatige interesse zie je juist bij de i3", zegt Dr Martin Halt van BMW i.