Jaarwisseling was op één na warmste ooit, zachte weer niet voorbij

Op andere plaatsen in het land was het nog zachter dan in De Bilt. Zo werd het in Arcen en Ell 13 graden. Dat scheelt maar 0,1 graad met het landelijk record uit 2007 toen tijdens de jaarwisseling in Gilze-Rijen en Woensdrecht 13,1 graden werd gemeten.

Het weer bleef rustig. Hier en daar was het bewolkt of nevelig, maar veel mist was er niet en het was in het hele land droog. De koudste jaarwisseling was op Terschelling, maar ook daar was het met 7,5 graden veel zachter dan gemiddeld.

Mogelijk opnieuw warmterecord

Het zachte weer is nog niet voorbij. Zaterdag stijgen de temperaturen volgens Weer.nl weer naar bijna lenteachtige waarden. In het zuiden kan het lokaal 15 graden worden en kunnen opnieuw warmterecords worden gebroken.