Morgen fraai weer

De dag start fris. Zeker komende nacht en morgenvroeg is het nog dikke truienweer bij de opbouw van de vrijmarkten. De minima liggen op een graad of 3 boven nul. Vandaag regent het eerst nog. De neerslag trekt van west naar oost over en heeft vanavond onze oostgrens verlaten. Het is kil vandaag met maxima van 12 graden.

Vanaf morgen klaart het verder op. Deze week krijgen we te maken met hogedrukinvloed. Dat betekent veel zon en stijgende temperaturen. Donderdag kan er tijdelijk een bui vallen maar veel stelt het niet voor. De maxima lopen iedere dag wat verder op om tegen het weekeinde uit te komen tussen 15 en 20 graden.

Op de wat langere termijn houdt het fraaie weer aan. De temperaturen lijken zich ook begin volgende week op te houden tussen 16 en 22 graden.