Drukte op straat in Hongkong. Ⓒ AFP

Peking - Terwijl het coronavirus zich rap verspreidt in de rest van de wereld, kondigt Peking aan dat het ergste van de uitbraak in China voorbij is. „Het hoogtepunt van de epidemie in China is voorbij”, aldus een woordvoerder van de Nationale Gezondheid Commissie tijdens een persconferentie in Peking.