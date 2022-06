IJssalon van het jaar loopt zich warm voor tropische dagen

De familie is er klaar voor, vader Kees sr. en zoon Kees jr., staan dagelijks in alle vroegte het ijs te bereiden. „Als je vers ijs wilt, dan moet dat wel. En het gaat de hele dag door. Knallen, vooral met het weersvooruitzicht van tropisch warm”, vertelt Kees jr. enthousiast. „Iedereen lust ijs. Of je jong of oud bent, rijk of arm. En een ijsje is niet zomaar een ijsje, als je die met liefde maakt vanaf de basis met verse producten. Dat ruik je en dat proef je.”

De familie Baars-Tichelaar maakt al sinds 1963 op ambachtelijke wijze ijs. „De stracciatella is volgens opa’s recept”, spreekt kleinzoon Kees jr. liefdevol. Dat staat nog in een schriftje in het handschrift van opa.

Trots toont hij de nostalgische ijsmachine waar hij als kind samen met zijn opa al ijs mee mocht bereiden. „Deze gebruiken we amper nog, achter hebben wij de machines die helemaal up-to-date zijn, maar dit roept mooie herinneringen op aan vroeger als kind met mijn opa en oma.”

Nostalgie

De zaak ademt nostalgie. Aan de muren zwart-wit en kleurenfoto’s van het familiebedrijf, maar ook ontelbare oorkondes van opa, oma, vader Kees sr. en Kees jr. Voor in de zaak bij de toonbank talloze bekers. Met als hoogtepunt en tevens grootste beker ’IJssalon 2020-2021’.

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Achter de vitrine staan zoon Ties en moeder Regina. „Ik ben zo trots dat wij deze prijs hebben gewonnen, had zo graag gezien dat mijn ouders dit hadden meegemaakt”, vertelt Regina terwijl ze behendig de kassa bedient en het ene na het andere ijsje afrekent.

Dat haar twee zonen die opgroeiden in de zaak het zouden overnemen was een verrassing. Ze trokken weg, gingen studeren en werken in Amsterdam. Kees jr. (32) vertelt: „Ik werkte in maatpak op de Herengracht in de sales, mijn broertje Ties (27) was werktuigbouwkundige. Maar het bloed stroomt waar het niet gaan kan.” Zijn moeder vult hem lachend aan. „In ons geval zeggen wij altijd: ’het ijs stroomt door de aderen’. En nu staan we als familie met z’n allen in de zaak. Net als vroeger met mijn ouders.”

De zomermaanden vormen het hoogseizoen, zeven dagen per week. Omdat de familie altijd met verse producten werkt hebben ze een wisselend assortiment, behalve de klassiekers. Vanochtend bracht de vaste groenteboer uit Schagen bakken vol met verse aardbeien. „Als er geen meloenen zijn, hebben wij geen meloenenijs.”

Zelf heeft Kees jr. net als zijn opa, oma, vader en moeder de IJsvakschool gedaan. „Maar de beste leerschool was als kind hier met mijn opa en mijn vader.” Kees jr. ontwikkelt ook zijn eigen recepten zoals het ’spiced coffee’-ijsje, met koffie, kardemom en witte chocolade.

In het juryrapport stond ’Hier is liefde voor het vak’, citeert Kees jr. „Dat hebben wij van jongs af mee gekregen. Opa staat aan de basis en kijk daar staat de volgende generatie.” Hij wijst naar zijn dochtertje, de jongste telg die aan de hand van oma met een ijsje achter de vitrine staat.