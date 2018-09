Archief anti-apartheid naar Zuid-Afrika

„Ik vond die poster, in 1987 in opdracht van het ANC door het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) ontworpen voor zijn 70e verjaardag, een mooi voorbeeld van het verzetsmateriaal dat het ANC in ballingschap produceerde”, zegt Kier Schuringa, die in 1974 als documentalist ging werken voor de Anti Apartheidsbeweging Nederland (AABN). Daar bouwde hij door de jaren heen aan een omvangrijk en uniek archief.

