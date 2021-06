Moslims vinden film over bloedbad moskeeën Christchurch te vroeg

De film krijgt volgens vakblad The Hollywood Reporter de naam „They Are Us” en gaat vooral over de reactie van premier Jacinda Ardern op het geweld. Ze kreeg daar veel lof voor. De rol van Ardern moet worden gespeeld door actrice Rose Byrne uit Australië.

Nieuw-Zeelandse moslims reageren geschrokken op de plannen. De woordvoerder van een moslimorganisatie in de regio Canterbury, waar Christchurch ligt, zet vraagtekens bij de timing. De terreuraanslag ligt bij de moslimgemeenschap nog steeds vers in het geheugen.

’Inspirerend verhaal’

Regisseur Andrew Niccol presenteerde de film tegenover The Hollywood Reporter als een „inspirerend verhaal” over de wijze waarop een „jonge leider reageerde op tragische gebeurtenissen.” De titel is ontleend aan een toespraak van Ardern.

Niet alle moslims zijn het eens met de filmmaker. „Dit is geen inspirerend verhaal”, zei journalist Mohamed Hassan op Radio New Zealand. „Dit is een tragedie. Moslimslachtoffers en hun gezinnen moeten centraal staan. Niemand anders.”

Tegenstanders laten ook op sociale media van zich horen. In Nieuw-Zeeland was #TheyAreUsShutDown trending topic op Twitter. De 40-jarige premier heeft zelf ook al afstand genomen van het project. Haar kantoor heeft benadrukt dat ze niet is betrokken bij de verfilming.