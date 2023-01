OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 339 van de invasie LIVE | Moskou: ’14 doden door Oekraïense aanval op ziekenhuis’

Schade in Novoaidar Ⓒ Screenshot Telegram

Oekraïne is blij met de belofte van Duitsland dat het land binnenkort kan beschikken over een levering Leopard 2-tanks uit Polen en mogelijk andere landen waaronder Nederland. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond de tankdeal, de oorlog in Oekraïne en de internationale reacties en ontwikkelingen.