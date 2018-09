'Koninginnedag' Pekela met gemengde gevoelens

Inwoners van Nieuwe Pekela hebben zaterdag al 'Koninginnedag' gevierd. Het was 's morgens gezellig druk op een vrijmarkt in het dorp waar inwoners, voorzien van oranje shirtjes, sjaaltjes of petjes, hun zolderspullen te koop aanboden. Kinderen sprongen op een springkussen en een draaiorgel zorgde voor muziek.