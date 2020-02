Tweede storm van het jaar een feit

De storm van afgelopen nacht was minder zwaar dan Ciara die zondag over het land trok. Ciara was volgens het weerbureau een zware storm waarbij windkracht 10 en windstoten van windkracht 11 werden gemeten. De zwaarst gemeten windstoot was toen 129 kilometer per uur.

Het blijft nog even onstuimig, aldus Weeronline. Dinsdag blijft het stevig waaien aan de kust en in het Waddengebied en daar kunnen windstoten voorkomen tot 95 kilometer per uur. Vooral in het noorden en oosten van het land is er kans op winterse buien met regen, hagel en natte sneeuw. „Ook een klap onweer is niet uitgesloten”, bericht meteoroloog Jaco van Wezel. Ook woensdag blijft het onstuimig. Er is kans op winterse neerslag en het voelt guur aan, aldus Weeronline.

