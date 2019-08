Eis: 4 jaar cel voor wapenhandel via darkweb

Daarnaast had hij een stroomstootwapen en pepperspray voorhanden. Een handlanger hoorde een werkstraf eisen.

A. had drie accounts maar ontkent dat hij handelde of echt iets heeft geleverd. Sommige wapens waren voor eigen gebruik, zei hij. Verdere zei hij maandag tegen de rechtbank Rotterdam dat hij zijn anonieme klanten oplichtte door net te doen alsof hij zou gaan leveren, maar dat uiteindelijk niet deed. Ook bedreigde hij deze personen, stelde hij, waardoor ze hem betaalden. Het Openbaar Ministerie vindt dit niet aannemelijk.

Leraar maatschappijleer

A. is taxichauffeur en bijna afgestudeerd als leraar maatschappijleer. Hij hoopt dat hij in de toekomst nog aan de slag kan als docent „die uit ervaring kan spreken.” Hij heeft „veel spijt van de domme dingen” die hij deed.

Het OM eiste tegen de 44-jarige Amsterdammer M.O. die in februari een postpakketje met een door A. in de Verenigde Staten besteld pistool (Glock) in ontvangst nam, een werkstraf van 180 uur. Hij heeft zich volgens de aanklager door de hoofdverdachte laten gebruiken als katvanger.

De politie was via een Amerikaanse tip al op de hoogte en deed een nepwapen in het postpakket en verstopte het in een speelgoed-lieveheersbeestje zoals in het echte pakje. Toen O. het pakje opende, viel de politie binnen. Volgens O.’s advocaat wist zijn cliënt niet wat erin zat en dacht hij dat het drugs was, waaraan hij verslaafd is.

Uitspraak 19 augustus.