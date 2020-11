Agent gewond naar ziekenhuis na beëindigen feestje in Eindhoven

Agenten wilden vrijdagavond laat het pand ingaan waar ze binnen meerdere mensen zagen en ook luide muziek hoorden. De man die de deur opendeed voelde daar niets voor en agenten die toch naar binnen gingen, kregen klappen.

De betrokken politieman werd hard tegen zijn knie getrapt, waardoor de knieschijf uit de kom schoot. Zeven mensen die in het pand waren kregen een boete, vier anderen zijn aangehouden. De minderjarige is overgedragen aan zijn moeder en wordt later verhoord.

Bekijk ook: Politie maakt einde aan studentenfeest in Maastricht

Extra alert

Ook zaterdagavond is de politie extra alert op dit soort samenkomsten die vanwege de coronamaatregelen niet zijn toegestaan. „Hoewel we snappen dat dergelijke gezelligheid erg gemist wordt, zijn we hier streng op.”