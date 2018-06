Máxima is een 'beetje zenuwachtig'

Dat zeiden Willem-Alexander en Máxima vrijdagmorgen in Enschede, waar ze Koningsspelen voor heel Nederland openden. Willem-Alexander: ,,Het is vandaag een heel apart moment. Het aftellen is nu echt begonnen. Zaterdag vieren we mijn verjaardag in stilte met wat familie en vrienden en daarna zijn we helemaal klaar voor 29 en 30 april.''

Over de Koningsspelen zei de prins: ,,Het is prachtig. Het hele koninkrijk doet mee, van Enschede tot aan Bonaire''. De enthousiaste aanstaande koning kreeg de sportdag cadeau van alle basisschoolkinderen van Nederland.

De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane doen vrijdag op hun eigen school in Wassenaar mee aan de Koningsspelen, zei prinses Máxima. ,,We kunnen niet gaan kijken nu wij hier in Enschede zijn.'' De prinsessen nemen onder meer deel aan een sponsorloop voor de stichting Kinderen Kankervrij KiKa, zo meldden hun ouders. Ook de kinderen beginnen wat zenuwachtig te worden voor volgende week, aldus Máxima.