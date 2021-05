Mogelijk negatieve gevolgen zomervakanties na versoepeling op scholen

Daarvoor waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT) in een advies aan het kabinet.

Zaterdag besloot het kabinet tot versoepeling in het voortgezet onderwijs. Omdat het aantal ziekenhuisopnames flink is gedaald, mogen de middelbare scholen vanaf 31 mei de anderhalve meter afstandsregel tussen leerlingen loslaten. Dat betekent dat de scholieren weer met hele klassen in het lokaal mogen zitten en dat het in de aula een stuk drukker wordt.

Het OMT heeft het kabinet positief geadviseerd omdat het aantal ziekenhuisopnames fors blijft dalen en het aantal gevaccineerden gestaag toeneemt. De adviseurs waarschuwen wel voor negatieve gevolgen. Het eerder openen van de scholen leidt tot ’een aanzienlijke stijging’ van het aantal covid-19-infecties. Het loslaten van de afstandsregel leidt tot meer besmettingen onder leerlingen. Ook onder de oude situatie van halve klassen zijn er tot april tweehonderd clusters met besmettingen gevonden, aldus het OMT. Als leerlingen positief testen, dan zullen ze eerder hun ouders besmetten, wat ’negatieve gevolgen kan hebben voor geplande vakanties’, aldus het OMT. Daarnaast zullen leerlingen verzuimen omdat ze besmet zijn geraakt. Dat komt weer slecht uit omdat er in de laatste weken voor de zomervakantie veel proefwerken zijn.

Twee keer per week testen

Om dat te voorkomen moeten leerlingen straks twee keer per week onder begeleiding een zelftest uitvoeren. Dat is alleen in de praktijk niet zo makkelijk als het klinkt, omdat leerlingen niet verplicht kunnen worden om een zelftest uit te voeren. Bij leerlingen tot zestien jaar is bovendien toestemming van beide ouders nodig. Ondanks dat heeft het OMT een positief advies gegeven omdat fysiek onderwijs ook van belang is voor de leerlingen.

Middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer helemaal open, maar vanaf 7 juni moet dat, wat minister Slob betreft.