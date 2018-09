Grossglockner: op weg naar de top

De tour begint heel gemoedelijk; we wandelen door alpenweide en er is letterlijk geen vuiltje aan de lucht. Maar na de lunch wordt het aanpoten. Gras maakt plaats voor sneeuw, sneeuw gaat over in ijs. Aan elkaar gezekerd klimmen en klauteren we ons over de brokken steen een weg naarboven. Op naar de eeuwige sneeuw. Soms glijden we uit en schuift er een steen onder onze voeten vandaan.

De vermoeidheid slaat toe, deze trip vergt het uiterste, maar oh, wat is het hier mooi! Niet de ijle lucht, maar het uitzicht ontneemt ons de adem.

