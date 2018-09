Vicepresident Kenia vraagt uitstel ICC-proces

ICC-hoofdaanklaagster Fatou Bensouda houdt Ruto medeverantwoordelijk voor de geweldsuitbarsting na de verkiezingen in 2007, die aan meer dan 1000 Kenianen het leven kostte. Het was het grootste bloedbad in het Oost-Afrikaanse land sinds de onafhankelijkheidsstrijd tegen Groot-Brittannië.

Ruto is aangeklaagd wegens misdaden tegen de mensheid, zoals moord, deportatie en etnische vervolging. Het is de eerste keer dat een zittend plaatsvervangend staatshoofd terecht moet staan voor het internationale hof in Nederland.

De verdediging van Ruto zegt dat zij niet klaar is om het proces in mei te beginnen. De Britse advocaat Karim Khan zegt dat hij belangrijke documenten te laat van de aanklagers heeft ontvangen. Ruto, die zegt onschuldig te zijn, dreigt daardoor geen eerlijk proces te krijgen, aldus Khan. Volgens hem kan het proces op zijn vroegst in november beginnen.

Het begin van het proces tegen president Uhuru Kenyatta van Kenia staat gepland voor 9 juli. Tijdens het geweld in 2007/08 behoorden Kenyatta en Ruto nog tot verschillende kampen: Kenyatta behoort tot de Kikuyu's, de belangrijkste etnische groep in Kenia, Ruto tot de Kalenjins. Inmiddels hebben zij hun krachten gebundeld. De meer dan 40 miljoen Kenianen zijn verdeeld in tientallen stammen.